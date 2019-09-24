Rus Büyükelçiden Büyükşehir'e ziyaret

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov ve Antalya Rusya Başkonsolosu Oleg Vasilievich'i makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, başta turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına gayretlerinin ve çalışmalarının olduğunu söyledi. Başkan Böcek, bu kapsamda 2 ay önce Moskova'da Türk Turizm Festivali düzenlendiğini hatırlattı.Başkan Muhittin Böcek, Rusya ile Antalya'nın kardeş şehir düzeyinde ilişkileri ve işbirlikleri de olduğunun altını çizdi. Başkan Böcek, 4 dönem belediye başkanlığı yaptığı Konyaaltı'nda 30 bine yakın Rus vatandaşın olduğunu vurgulayarak, "Konyaaltı'nda Yabancı Meclisimizde Rus kardeşlerimize yer verdik. Kültür sanat anlamında da birçok konuda işbirliği içerisinde olduk. Şehrimizde yaşayan Rus vatandaşların düzenleyeceği her türlü kültürel ve sanatsal etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermeye hazırız" diye konuştu.Başkan Muhittin Böcek, Rus Piyanist Evgeny Grinko'nun Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kasım ayında düzenlenecek Piyano Festivali'nin davetlisi olduğunu belirterek Rus Büyükelçi'yi festivale davet etti.

ANTALYA RUSYA İÇİN BİR SİMGE

Rus Büyükelçi Aleksey Erkhov ise iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, Antalya'nın Rusya için önemini anlattı. Erkhov, Antalya'nın dostluk ve kardeşlik bakımından Rusya için simge kent haline geldiğini belirtti. Aleksey Erkhov, “Antalya turizmi bambaşka bir şey. Antalya'da denize gittiğimde çevreye baktığımda çevre düzenine ne kadar önem verildiğini görüyorum. Öte yandan da kendimi Rusya'da gibi hissediyorum. Çünkü herkes Rusça konuşuyor. Rus ziyaretçiler her geçen yıl artıyor. Genel olarak herkes mutlu bir şekilde ülkesine dönüyor. Antalya'ya ve yönetenlerine Rus vatandaşımıza gösterdikleri önem konusunda da teşekkür etmek istiyorum" dedi.