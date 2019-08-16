Rus Başkonsolos'tan Demre'ye ziyaret

RUSYA Federasyonu Başkonsolosu Oleg Rogoza'ya ziyaretinde, Rusya Antalya Başkonsolosluğu Ateşesi Adrian Andrianov, Büyükelçi Rus- Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Vladimir Solotsinskiy ve öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Korlov'un eşi ve Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlov da eşlik etti.



Adrey Karlov'un eşi Marina Karlov, Demre'de eşinin adının bir caddeye verilmesi ve heykelinin dikilmesi nedeniyle Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'ya teşekkür etti. Eşinin adının Demre'de ölümsüzleştirildiğini belirten Karlov, "Karlov Vakfı olarak geçen yıl Manavgat'ta düzenlediğimiz Rusya- Türkiye Geleneksel Dostluk Festivali'ni bu yıl Antalya merkezde düzenleyeceğiz. Ancak ikincisini düzenleyeceğimiz Rusya - Türkiye Geleneksel Dostluk Festivali etkinliklerinin bir gününü Demre'de düzenlemek istiyoruz. 18-26 Ekim tarihleri arasındaki festival etkinliklerinin bir gününde Rus sanatçılar Demre'de konser versin. Rus halk oyunları ekibi gösteri yapsın. Eşimi bir kez daha analım" dedi.



Rus Başkonsolos Oleg Rogza da; "Festivale her türlü desteği vereceğiz. Demre'de bir bölümünün yapılması çok güzel olacak. Demre ile artık çok önemli bir dostluk bağı oluştu" diye konuştu.



Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ise "Türkiye- Rusya dostluğu çok uzun bir tarihi sürece dayanıyor. İlçemize gelen yabancı konuklarımızın büyük bir çoğunluğu Rus dostlarımızdan oluşuyor. Andrey Korlov'un anısını yaşatmak için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Festival etkinliğinin bir bölümünün Demre'de yapılması için katkı sağlayacağız. Ayrıca Demre'mizin kardeş şehri olan Andrey Karlov'un ata yurdu Klinstki şehri ile bağlarımızı geliştireceğiz. Sonbaharda bir ziyaret yapmak istiyoruz" diye konuştu.