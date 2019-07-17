Rodos'a fotoğraf çıkarması

ANFOK Başkanı Aykut Sarıyıldız'ın organizasyonu ve Tilod Travel Turizm Acentesi'nin aracılığıyla Antalya'dan otobüsle Muğla'nın Fethiye ilçesine giden fotoğraf grubu, tekneyle Rodos Adası'na geçti. 2.5 saat süren deniz yolculuğunun ardından adaya ulaşan fotoğrafçıları Yunan rehber karşıladı. Fotoğraf sevdalıları daha sonra grup halinde çarşı-pazar, cadde ve sokaklar da fotoğraf çekmeye başladı. ANFOK üyeleri, Panormitis ile Symi adalarını da gezerek fotoğraf çekti. ANFOK Başkanı Aykut Sarıyıldız, Rodos Adası'na 26 Ağustos'ta ikinci bir gezi düzenleneceklerini belirterek, "Rodos Adası tarih kokan bir şehir. Dünyanın birçok ülkesinden yolcu gemileriyle turist geliyor. Şehrin her yanı kale ve surlarla çevrilmiş. Parklarda, bahçelerde sanat yapılıyor. Biz de bu tarihi kenti görüntüledik" dedi. Aykut Sarıyıldız, Rodos Adası'nda çekilen fotoğrafların seçilip dijital sunum yapılacağını, ayrıca fotoğraf sergisi açılacağını da söyledi.