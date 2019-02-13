Rockçı başkan adayı seçim çalışmalarına başladı

AHMET Muhsin Tüzer, Kaş ilçesinde devlet memuruyken arkadaşıyla FiRock müzik grubunu kurdu. Tüzer hakkında, ’izinsiz ve paralı konser vermek’, ’raporlu ya da izinli olmamasına rağmen eşinin memleketi Romanya’dan iki gün geç dönmek’ nedeniyle Temmuz ayında soruşturma açıldı. Soruşturmanın tamamlanması sonrası Tüzer’in meslekten ihracına karar verildi. Meslekten ihraç edilmesinin ardından hukuki süreci devam eden Tüzer, Kaş Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladı. Seçim çalışmalarına başlayan Ahmet Muhsin Tüzer, sokak sokak dolaşıp vatandaşa projelerini anlatıyor. Hayatında benmerkezci değil, biz anlayışıyla hareket etmiş gönül eri olmaya çalıştığını söyleyen Tüzer, "Kaş belediye başkanlığı bağımsız adayı olarak karar vermek çok ani oldu. Şu ana kadar sosyal ve ulusal medya paylaşımlarından ülkemizin böyle bir teşebbüse ihtiyacı olduğunu net olarak anlamaya başladım. İnsanlarımızın ümit bağlayabileceği, gelecek adına birlikte hareket edebileceği bir hareket ve oluşum da bu vesileyle açığa çıkmış oldu” dedi.

PROJELER VE ÖNEMLİ ADIMLAR

Projelerinden de bahseden Tüzer, şu ifadeleri kullandı: “En başta yapmak istediğim, her mahalleye irfan evleri irfan mektepleri kurup, insanımızın manevi anlamda gelişimiyle ilgili adımlar atmak. Gençlere yönelik güzel projelerimiz var. Gençlerimizi kültürle sanatla edebiyatla şiirle evrensel değerlerle donatırsak, onların aydın ve evrensel bireyler olarak gelişebileceğine inanıyorum. Bu anlamda bölgemizde uluslararası Likya Üniversitesi kurmak istiyorum. Bu büyük bir hayal ama bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle çok yetenekli gençlerimizle yazılım mühendisliği konusunda çok önemli adımlar atmak istiyorum. Tarımda kendi ekonomik modelimizi, tarımsal yapımızı oluşturmak istiyorum. Bunun için de kolektif şuurla hareket ederek, özellikle bölgemizde kenevir bitkisi başta olmak üzere üretilen pek çok sebze ve meyveyi organik üretip, organik tarıma kademeli olarak geçmeyi planlıyorum. Halk ekmek satış yerlerinde halkımıza organik ekmek projemiz var. İnsan gelişirse, içindeki o sonsuz güzelliği ve potansiyeli açığa çıkarabilirse, aslında önümüzde hiçbir gücün duramayacağına ve birlikte çok güzel projelere imza atacağımıza yürekten inanıyorum.”