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Robotik cerrahiyle bütün mideyi aldılar

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği hekimleri, hormonal tümör saptanan Musa Oğuz'un (46) midesinin tamamını robotik cerrahi tekniğiyle çıkardı.

ANTALYA 02.11.2019, 11:45
Robotik cerrahiyle bütün mideyi aldılar
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ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği'nden Doç.Dr. İsmail Gömceli ve ekibi, Antalya'da bir ilki gerçekleştirdi. Doç.Dr. Gömceli, rahatsızlığı nedeniyle kontrole gelen Musa Oğuz'un midesinde çok sayıda polip saptadı. Doç. Dr. Gömceli ve ekibi, hastanın midesinin tamamını robotik cerrahi tekniğiyle çıkardı.Robotik cerrahinin özel eğitim gerektiren bir teknik olduğunu kaydeden Doç.Dr. İsmail Gömceli, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği'nin bu konuda çok deneyimli ve başarılı olduğunu söyledi. İlk kez gerçekleştirdikleri midenin robotik cerrahi tekniğiyle çıkarılmasıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. İsmail Gömceli, hasta Musa Oğuz'un kendilerini karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.Doç.Dr. Gömceli, “Hastaya yapılan endoskopide polip denilen lezyonlar tespit edildi. Bu lezyonlardan alınan örneklerde hormonal tümör olduğu ortaya çıktı. Poliplerin sayısının çok olması ve bir daha aynı sorunu yaşamaması için hastaya ameliyat önerdik" dedi.

NORMAL YAŞANTISINA DEVAM EDECEK

Musa Oğuz'un performansı çok iyi bir hasta olması nedeniyle bir hekim olarak ona en iyi ameliyatı yapmaya karar verdiklerini belirten Doç.Dr. Gömceli, “Hastayı en az yoracak, ameliyat sonrası en iyi olacağı ve evine daha çabuk gönderebileceğimiz bir teknik denemeye karar verdik. Daha önce laparoskopik olarak çok sayıda mide ameliyatı yapmıştık. Robotik tekniği kalın bağırsak, yemek borusu ve pankreas kanserleri gibi vakalarında da kullanıyoruz. Ama bu hastamıza Antalya'da ilk kez gerçekleştirilen bir ameliyat yaptık. Robotik teknikle midenin tamamını aldık. Kendisi gayet iyi. Bu ameliyat yaşam kalitesini etkilemeyecek. Normal yaşantısına devam edebilecek. Hiçbir sorunu olmayacak. Bundan sonra yapması gereken belli periyotlarla kontrole gelmesi" diye konuştu.

DOKTORDAN ÇOK HASTANIN KONFORU ÖNEMLİ

Yaklaşık 500-700 gram arasında değişen bir midenin, karın bölgesinde birkaç delik açılarak robotik cerrahiyle çıkarılmasının bir hekim açısından güç bir teknik olduğunu belirterek Doç.Dr. İsmail Gömceli, “Bizim açımızdan bir çok ameliyat güç olabilir ama önemli olan ameliyatın konforunun hasta açısından yüksek olması" dedi.Robotik cerrahi tekniğinin özel eğitim gerektiren bir teknik olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Gömceli, “Bizim ekibimiz bu konuda çok deneyimli ve başarılı. Biz birçok ameliyatı kapalı teknikle, robotik teknikle yapabilir durumdayız. Tümör ameliyatlarında çok deneyimliyiz. O yüzden bu tip ameliyatlarda çok ciddi sorun yaşadığımız söylenemez. Önemli olan hastanın ameliyattan sonra bir an önce iyileşip sağlığına kavuşması" diye konuştu.

'HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN KENDİMİ ONLARA EMANET ETTİM'

Antalya'da bir kamu kurumunda çalışan Musa Oğuz ise midesinde hormonal tümör olduğu teşhis edilmeden önce çok fazla şikayeti olmadığını ancak kendini sürekli yorgun hissettiğini söyledi. Başvurduğu semt polikliniğinde yapılan kan tahlillerinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildiğini anlatan Oğuz, gastroentroloji kliniği tarafından yaklaşık 1 yıl boyunca takip altında tutulduğunu kaydetti. Midesindeki hormonal tümör nedeniyle ameliyata karar verildiğinde, kendisine önerilen robotik teknikle ilgili araştırma yaptığını da sözlerine ekleyen Oğuz, "Doç. Dr. İsmail Gömceli ve ekibinin bu konuda çok iyi olduğunu öğrendiğimde hiç tereddütsüz kendimi onlara emanet ettim. Sağolsunlar ameliyatımı gerçekleştirdiler. Çok teşekkür ederim" dedi.

SIVI GIDALARA BAŞLADIM

Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu ve kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Musa Oğuz, "Çok sağlıklıyım. Ameliyattan bir hafta sonra sıvı gıdalar almaya başladım. Ağrım sızım yok. Gayet rahatım" dedi.

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