RobotexTurkey için hazırlıklar sürüyor

TÜRKİYE'NİN değişik illerindeki saygın eğitim kurumlarının temsilcilerinden oluşan RobotexTurkey ekibi, hazırlık toplantılarını Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirdi. 2-3 Kasım'da Antalya'da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde katılımcılarıyla buluşacak olan RobotexTurkey için Danışma Kurulu üyeleri ve hakemler bir araya gelerek çalışmaları gözden geçirdi. Danışma Kurulu üyeleri ve hakemler önce Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Akdeniz Üniversitesi'nin de partner olduğu organizasyonda, üniversite öğrencileri de gönüllü görev yapıyor. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde operasyonel planlamalar için incelemeler yapıldı. Son detaylar gözden geçirildi.RobotexTurkey Yönetim Kurulu Üyesi Zülal İnan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:“RobotexTurkey 'Dünyanın En Büyük Robotik Festivali' olarak 2001 yılından bu yana her yıl Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Robotex International'ın Türkiye partneridir. RobotexTurkey Festival etkinlikleri içinde uluslararası katılıma açık ulusal nitelikte robotik yarışmaları, konferans bölümü ve stant alanları mevcut olacak. Robotik yarışmalar 16 kategori ve tüm yaş gruplarına açıktır. Robotik, bilişim, teknoloji, inovasyon, fütürizm ve girişimcilik alanına ilgi duyanlar hem yarışmacı hem de ziyaretçi olarak katılabilir. Belirlenen kategori birincileri Robotex International / Estonia için, ikinci ve üçüncüler Robotex USA, RobotexFinland ve RobotexAsia / Shangai için yarışma katılım hakkı kazanacaktır. Yarışma kayıtları halen devam etmektedir. RobotexTurkey'in ana partneri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olmakla birlikte Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Muratpaşa Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi, Antalya Tanıtım Vakfı, Antalya Kongre Bürosu, Teknokent, İzgören Akademi, Türkiye Bilişim Derneği Antalya Şubesi, POYD ve Skal International Antalya gibi kurumlar da destekçiler arasındadır."