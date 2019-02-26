Rixos'un Kariyer Günleri'nde 1000 iş başvurusu

ÜÇ kıta 7 ülkedeki 25 oteliyle yılda 1 milyon misafir ağırlayan Rixos Hotels, kapılarını yeni takım arkadaşlarına açtı. Kent merkezindeki Rixos Downtown Otel'de bu yıl ikincisi düzenlenen Rixos Kariyer Günleri'nde, iş arayanlar Rixos Hotels yetkilileri ile birebir görüşüp mülakat yapma fırsatı buldu. Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve İŞKUR'un da destek verdiği iki günlük etkinliğe 1000 kişi iş başvurusunda bulundu. Rixos Sungate Genel Müdürü Derya Billur, başvuruların yoğun olmasından memnun olduklarını söyledi. Bu yıl ikincisini düzenledikleri Rixos Kariyer Günleri'ni geleneksel hale getireceklerini ifade eden Billur, bu çalışmayı bünyelerindeki tüm otellere kaynak oluşturmak için yaptıklarını ifade etti. Başvuranların hem yurtiçi hem yurtdışında istihdam edilmek üzere değerlendirileceğini kaydeden Billur, “Başvuran arkadaşlarımız arasından 500'ünü hemen sezon başlangıcı itibariyle istihdam edeceğiz. Diğerleri ise peyderpey ihtiyaç olması halinde ilk önceliğimizi onlara vereceğiz. Takım arkadaşlarımızla yüz yüze görüşerek onlara bir fırsat vermiş oluyoruz. Başvuranların hiç birinin başvurusu boşa gitmiyor. Havuzumuzda değerlendirilecek. Üniversitelerden de gelip başvuran öğrenciler oldu" dedi. İş başvurusunda bulunan Merve Türen Uzun, misafir ilişkileri alanında eğitim aldığını ve iş başvurusunda bulunmak için özellikle erken geldiğini söyledi. Başvuruda bulunan Engin Aysal ise ilanı görünce gelip başvuruda bulunmak istediğini ve kariyer planladığını söyledi.