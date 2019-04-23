Rixos'ta 23 Nisan kutlaması ve uçurtma şenliği

SERİK'E bağlı Belek turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı Rixos Premium Otel tarafından misafir çocuklara yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Çocuklara üzerinde Türk bayrağı simgesi bulunan 2 bin balon dağıtıldı. Çocuklar bu balonları 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde gökyüzüne bıraktı. Palyaçolar ve çizgi film kahramanlarının gösterileriyle eğlenen çocuklar daha sonra aileleriyle birlikte Uçurtma Şenliği'ne katıldı. Burada çocuklar ve aileleri uçurtma uçurarak eğlendi. Otelin Genel Müdürü Levent Kiraz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla birlikte kutladıklarını belirterek, "Otelimizde konaklayan aileler ve çocukların katılımıyla geleneksel 23 Nisan etkinlikleri yaptık. Uçurtma Şenliği de düzenledik. Bugün çocukları mutlu bir şekilde görmekten memnun olduk" dedi.