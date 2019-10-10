Rektör Ünal'dan Kızılay çadırına ziyaret

ANTALYA Türk Kızılay Şube Başkanı Esra Özkoç ve Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tufan Ertop'un karşıladığı Rektör Ünal'a, Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu ve Akademik Danışman Öğr. Gör. Nami Erdoğan eşlik etti. Kan bağışında bulunan öğrencilerle sohbet eden Rektör Ünal, AÜ öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, insan hayatına dokunan önemli sosyal sorumluluk projelerinde de aktif yer aldıklarını söyleyerek, öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade etti.



Kendisinin de düzenli kan bağışında bulunduğunu söyleyen Rektör Ünal, yapılacak kan bağışı ile birçok insana yaşam umudu olunabileceğini ifade ederek “Kan bağışı ile hem yardıma ihtiyacı olan birine küçük de olsa destek olmanın manevi huzurunu yaşayabilir hem de düzenli kan bağışı ile vücudunuzun yenilemesini sağlayabilir, böylelikle daha sağlıklı ve zinde kalabilirsiniz" dedi.



Genç Kızılay Topluluğu'nun halk sağlığı adına güzel işler yaptığını söyleyen Rektör Ünal, “Topluluğumuzun kampüste zaman zaman yaptığı bu tür etkinlikler kan vermeye zaman ayıramayanlar için bir fırsat sağlıyor. Öğrencilerimiz ve personelimizin ilgisi de oldukça güzel. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.