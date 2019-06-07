Regnum'un locasında Jennifer Lopez'i izlemek 135 bin TL

JENNİFER Lopez'in "It’s My Party'' kapsamında Antalya'daki Regnum Carya'da vereceği konserin bilet fiyatları dudak uçuklatıyor. Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun yazısına göre, konseri locadan izlemenin maliyeti 135 bin TL. ''Regnum Carya Otel’den 2 milyon TL kazanacağı, konser biletlerinin, 2 bin TL’den satılacağı yazılan şarkıcıyı dinlemenin bedeli birden tavan yaptı! Son haberlere göre Lopez’i ayakta izlemek 4 bin TL, locada seyretmek 20 bin euro yani 135 bin TL.'' diye yazan Ali Eyüboğlu, şöyle yazdı:Toplumun geniş bir kesimi ekonomik sıkıntı yaşarken, ‘milyoner Türkler’ arasına binlerce yeni insanın katılması şaşırtmıyor da, Jennifer Lopez konserini locadan izlemek için 135 bin TL gözden çıkaranlar mı şaşırtacak bizi? Kişi, gerçek gelirini beyan edip, vergisini ödüyorsa, istediği gibi harcamakta özgürdür kârını… Buna rağmen, Lopez’i locadan izleyecek Türkler’in kimler olacağını merak etmez mi ‘yurdum insanı’?"