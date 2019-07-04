Regnum Carya, Jason Derulo'yu ağırlıyor

Haiti kökenli ABD'li şarkıcı ve aktör Jason Derulo, 10 Temmuz'da Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel'de sahneye çıkacak.

Regnum Carya, Jason Derulo'yu ağırlıyor
banner404

DÜNYACA ünlü müzik devlerini ağırlayarak dikkatleri üzerine çeken Regnum Live in Concert kapsamında 10 Temmuz'da Regnum Carya sahnesi müziğin dahi çocuğu Jason Derulo'yu ağırlayacak. Müziğin dünyaca ünlü isimlerini ağırlayarak yılın en çok konuşulan konserlerine imza atan Regnum Live in Concert'te sahneye çıkacak Jason Derulo, 2009 yazının hiti 'Whatcha Say', video paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kıran 'Swalla' ve Rap müziğin ünlü ismi Snoop Dogg'la seslendirdiği 'Wiggle' başta olmak üzere tüm hit parçalarını Regnum sahnesinde söyleyecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da minik kediyi kurtarma operasyonu
Alanya'da minik kediyi kurtarma operasyonu
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472