Regnum Carya, Jason Derulo'yu ağırlıyor

DÜNYACA ünlü müzik devlerini ağırlayarak dikkatleri üzerine çeken Regnum Live in Concert kapsamında 10 Temmuz'da Regnum Carya sahnesi müziğin dahi çocuğu Jason Derulo'yu ağırlayacak. Müziğin dünyaca ünlü isimlerini ağırlayarak yılın en çok konuşulan konserlerine imza atan Regnum Live in Concert'te sahneye çıkacak Jason Derulo, 2009 yazının hiti 'Whatcha Say', video paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kıran 'Swalla' ve Rap müziğin ünlü ismi Snoop Dogg'la seslendirdiği 'Wiggle' başta olmak üzere tüm hit parçalarını Regnum sahnesinde söyleyecek.