Raylı sistemde son söz halkın

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tüm hazırlıkları tamamlanan ve ihale aşamasına gelen 26 kilometrelik 3. Aşama Raylı Sistem Projesi için referandum yapacak. Daha önce raylı sistemin 2'nci etabı, Şarampol Projesi, Ulaşım Master Planı, Çallı Üst Geçit Projesi, Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi, Üçgen Katlı Otopark Projesi için referandum yapan Büyükşehir, Etap Raylı Sistem Projesi'nin 3'üncü etabı için 5 Kasım'da sandık kuracak.

23 MAHALLEYİ KAPSIYOR

Referandum, toplam 180 bin 529 seçmenin bulunduğu Muratpaşa ilçesindeki Meltem ve Bayındır ile Kepez ilçesindeki Atatürk, Ayanoğlu, Demirel, Emek, Fabrikalar, Fevzi Çakmak, Gazi, Gündoğdu, Kanal, Karşıyaka, Kuzeyyaka, Kültür, Mehmet Akif Ersoy, Sütçüler, Teomanpaşa, Varsak Karşıyaka, Yenimahalle, Yeniemek, Yenidoğan, Yeşiltepe ve Zafer mahallelerini kapsıyor.

OYLAMA 5 KASIM'DA

Normal bir seçim disiplininde yapılacak referandum, seçim kurullarından alınan seçmen listeleri üzerinden yapılacak. Vatandaşlar kimlikleri ile gelip imza karşılığı tercihini kullanacak. Sandık kurulları nezaretinde, gizli oy yönteminde yapılacak referandumda, vatandaşlar kabinlerde 'Evet' ya da 'Hayır' yazılı pusudan birini tercih ederek, damgalı zarf içinde sandıklara atacak. Referandumda, halk 'Evet' derse, proje süratle hayata geçirilecek.

OKULLARDA OY KULLANILACAK

Vatandaşlar, 5 Kasım Pazar günü 08.00- 17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Seçmen sayısının fazlalığı sebebiyle oylama belirlenen okullarda yapılacak. Oylama Yüksek Seçim Kurulu'nun 2016 seçmen listesine göre belirlenen listeler doğrultusunda yapılacağından, 2016 yılı sonrası proje güzergahında bulunan mahallelere taşınan vatandaşların muhtarlıktan ikametgah belgesi almaları ve tüm seçmenlerin kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

ESNAF DA OY KULLANACAK

3. Etap Raylı Sistem güzergahı üzerinde dükkanı bulunan bölge esnafı o mahallelerde ikamet etmeseler dahi oy kullanabilecek. Bölge esnafı güzergah üzerinde dükkanlarının bulunduğunu gösteren gerekli belgelerle halk oylamasında tercihini yapabilecek. Vatandaşlar, nasıl ve nerede oy kullanacakları konusunda broşürlerle bilgilendirilecek.

VARSAK'TAN MELTEM'E

Varsak'tan başlayarak otogar, üniversite, adliye ve Meltem Mahallesi, Devlet Hastanesi istikametinden müze bölgesine uzanacak üçüncü etap raylı sistem yaklaşık 26 kilometre uzunluğunda olacak. Ayrıca mevcut nostaljik tramvay sistemi de tümüyle yenilenerek bu yeni hatta bağlanacak. Böylece Antalya'nın en önemli noktalarına, havaalanı, otogar, üniversite, adliye, hastane ve Kalekapısı'na doğrudan raylı sistemle ulaşılabilecek.