Raylı sistemde çalışmalar son sürat

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşıma kalıcı ve çağdaş bir çözüm sunacak olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi hızlı şekilde ilerliyor. Dünya rekoru bir hızla devam eden projede ray kaynak işlemleri başladı, katener direk imalatına geçildi.

6.5 kilometre ray döşendi

Antalya’nın en büyük kamu yatırımı olan yaklaşık 700 milyon liralık projede ekipler 7 gün 24 saat esaslı çalışıyor. Varsak depolama alanından başlayan ray döşenme çalışmalarında 6.5 kilometrelik hat montajı tamamlandı. Sakarya Parkı’ndan Otogar Kavşağı istikametine doğru ray döşeme çalışmalarının hızla devam ettiği projede katener direk imalatına geçildi. Hat boyunca ölçümsel olarak ayarlamalar yapılarak, ray altı betonlamasına devam eden ekipler ray kaynak işlemlerine de hız verdi.

39 istasyon yer alacak

Kepez Varsak’tan başlayıp, Meltem’de Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde nostaljik tramvay hattı ile birleşecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon bulunacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze’ye kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayıyla birleşecek. Proje kapsamında Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı da sil baştan yenilenecek ve gidiş-geliş olarak düzenlenmiş olacak