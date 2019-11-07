Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar sürüyor

VARSAK-Otogar etabı hizmete giren Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde Otogar Kavşağı'ndan Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısına kadar olan bölümde çalışma yürütülüyor. Hattın geçeceği Otogar-Meltem arasındaki Dumlupınar Bulvarı refüjünde yağmur suyu drenaj ve altyapı çalışması tamamlandı. Ray altı betonarme çalışmalarına başlandı.



960 METRE UZUNLUKTA YER ALTI TÜNELLERİ



Tramvayın Otogar Kavşağı geçişini yeraltından sağlayacak aç-kapa ve tünel başlangıcının betonarmesi bitti. 960 metre uzunluğundaki çift kulp yeraltı tünelinin kazı çalışması tamamlanırken betonarme işlemleri devam ediyor. Tünellerde izolasyon çalışması da yapılıyor. Yer altı tünellerinin bağlanacağı 27 metre derinlikteki Batı Gar olarak adlandırılan yeraltı istasyonunda kazı çalışması yapılıyor.



SÖKÜLEN AĞAÇLAR YENİDEN CAN BULDU



3. Etap Raylı Sistem projesi çalışmaları kapsamında D650 Karayolu Dumlupınar Bulvarı'ndan sökülen ağaçlar, ASAT Genel Müdürlüğü Hurma Atıksu Arıtma Tesisi'nde toprakla buluşarak yeniden can buldu. Refüjünden transplantasyon sistemi ile sökülen ağaçlar, Hurma Atıksu Arıtma Tesisi'nin doğu cephesinde yer alan alana dikildi.



BULVARA YAYA ÜSTGEÇİDİ



3. Etap Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında vatandaşların güvenli geçişini sağlamak için Dumlupınar Bulvarı- Ulusoy Caddesi kesişimi ve Akdeniz Üniversitesi-Jandarma arası olmak üzere iki farklı noktada yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üstgeçitlerinin de çalışması devam ediyor.