Ramazan orucu için hilal gözetlenecek

DİYANET İşleri Başkanlığı (DİB), Ramazan orucunun başlangıcını belirlemede kullandığı yöntemlerden biri olan 'Hilal Gözetleme'yi bu yıl da Türkiye'nin değişik yerlerine kurduğu gözlem noktalarıyla gerçekleştirecek. Antalya'da İl Müftülüğü bünyesinde kurulan bir ekip tarafından yürütülecek bu görevle, Ay'ın hilal olarak göründüğü anın gün ve saat cinsinden tespiti yapılıp fotoğrafları çekilerek DİB'e bildirilecek. Yapılan tespitle DİB'in belirlemiş olduğu oruç tutma zamanı teyit edilecek. Gerekli enlem-boylam ve saatlerin Kandilli Rasathanesi tarafından kendilerine bildirildiğini ve buna göre gözlem yapacaklarını anlatan İl Müftüsü Osman Artan, "Kaş, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerimizde noktalar kurduk. Buralar yüksek yerler. Bu işi bilen arkadaşlarımız görevlendirildi. İsteyen sivil toplum kuruluşlarından gözetmenler de yer alabilir bu ekipte. Hilali gözetlemek sünnettir. Değişik ülkelerde bu çalışmaları yapmadan 'Hilali gördük' şeklinde ihtilafa sebebiyet verecek bazı açıklamalar da oluyor. Türkiye'de verilen ölçülerle gözlem yapıyoruz ve dikkat ediyoruz. Arkadaşlarımız 3 gün önceden görev alıp bakacak. Oruç başlangıcı için verilen değerlerin teyidini yapacaklar" diye konuştu.

2 BİN 200 CAMİDE 2 BİN 700 GÖREVLİ

6 Mayıs tarihinde birinci gününün yaşanacağı Ramazan ayının heyecanını şimdiden hissettiklerini belirten Müftü Osman Artan, din görevlileri olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Tüm camilerde görevlilerin cemaate yardımcı olacak şekilde hazır bulunmasını hedeflediklerini kaydeden Artan, 160 sözleşmeli imam atamasının da gerçekleştiğini söyledi. 2 bin 200 camide 2 bin 700 görevliyle birlikte Ramazan ayında Müslümanlara hizmet edeceklerini anlatan Artan, “Kadın görevlilerimiz hangi camilerde kadınlara özel programlar düzenleyecek bunların tespitini yapıyoruz. İtikafa müsait olan camilerimizin tespitini yaptık. Camilerimizin temizliklerini tekrar elden geçirdik. Ses düzeylerini çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde yeniden elden geçiriyoruz. Işıklandırma sistemlerini de elden geçirdik" dedi.