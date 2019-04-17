Q Event satın almacılarla tedarikçileri Antalya’da buluşturdu

Q Event, Antalya’da ‘Corporate Stars’ isimli büyük bir etkinlik düzenledi. Tedarikçilerle kurumsal şirketlerin stın almcılarını aynı etkinlikte buluşturan organizasyona, otomotiv, bankacılık, turizm, hava yolu şirketi, mobilya ve perakende gibi çok sayıda kurumsal şirketin karar alıcılarının yanısıra, iş ve sanat dünyasından da çok sayıda isim katıldı.





SUNUMLAR VE PANELLER

Zirve çerçevesinde; Huzur, Barış ve Bilime Tahsis Edilen Kıta: Antarktika’ , ‘Üstel Teknoloji Üstel İnsanlık’ , ‘Deneyim Mimarisi’, ‘3.Nesil Kahve Salgını; Dönüşen Tüketici ve Tüketim Ahlakı’, ‘Adamdan İnsana’, ‘İyiliği Yansıt’, ‘Geleceğin Çalışma Hayatı’, ‘Yüksek Performansta Farkındalık’, ‘Yeni Nesil Müşteri Deneyimi’, ‘Tasarım Oyunu’, ‘Gastro Felsefe’, ‘Sosyal Sorumluluk ile Toplumsal Farkındalık Bilinci’, ‘Kaliteli Yaşam’ ve ‘Kültürün İş Hayatına Yansıması’ başlıklarında sunumlar ve paneller üzenlendi.

ALANININ ÜNLÜ İSİMLERİ KATILDI

Türkiye’nin önde gelen isimlerinin ağırlandığı zirvede Kagider Başkanı Sanem Oktar, İTÜ Öğretim Üyesi Yüksel Demir, FinReach GmbH Yönetici Ortağı Taner Akçok, Reengen CEO’su Şahin Çağlayan, Labrys Consulting Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Günal, Biletix CEO’su Kemal Erdine, Merlin Entertainment Legoland, MadameTussauds, Sea Life Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, Akademisyen Prof. Dr. Emre Toros, İş ve Kültürel İnovasyon Tasarımcısı Canay Atalay, İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, Accenture Interactive Oyunlaştırma Yöneticisi Olcayto Cengiz, Gastro Felsefe akımının önderi Ayhan Cöner, sosyal medyada Squatgirl kullanıcı adıyla geniş kitlelere ulaşan Doris Hofer,JointIdea Kurucu Ortağı Eda Çarmıklı ve Marcus Lehto, PwC Türkiye İnsan Yönetimi & Organizasyon Direktörü Mert Emcan ve Holistik Yaşam Uzmanı Enerji Terapisti Yeliz Rüzgar konuşmacı olarak yer aldılar.





HALUK LEVENT DE ZİRVEDE

Corporate Stars Zirve 2019 da projeleriyle öne çıkan sivil toplum kuruluşları; toplumsal farkındalık bilincinin oluşması için yürüttükleri gönüllü çalışmaları ve yola çıkış hikayelerini anlattı. Sosyal Sorumluluk konusunda başarılı işlere imza atan, Oyuncak Kardeşliği’nden Ümit Kavak, Onaranlar Kulübü’nden Doğukan Güngör, Adım Adım eş kurucusu Renay Onur ve son yıllarda sosyal medya üzerinden tüm Türkiye’ye yayılarak 7’den 70’e ihtiyaç sahibi herkesin yüreklerine dokunan AHBAP’ın kurucusu Türk Rock Müziğinin sevilen ismi Haluk Levent dikkat çeken yükseliş hikayesini Zirvede katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin ikinci gününde iş dünyasının lider marka ve isimlerini kurumsal seyahat ve etkinlik sektörünün paydaşları ‘’Corporate Stars Zirve 2019’’ ile bir araya geliyor. Firmalar, Türkiye’nin yıldız markaları ile buluşacak, etkinlik ve MICE alanındaki yenilikleri keşfederek, markalarını tanıtma fırsatı yakalayacaklar.

Kurumsal seyahat ve etkinlik alanının önde gelen otel, havayolu şirketi ve sektör tedarikçileri, bu alanda yurtiçi-yurtdışı toplantı grupları, özel gezi etkinlikleri, bayii toplantıları gibi organizasyonlar noktasında en üretken markalar ‘’Corporate Stars Zirve 2019’’ ile 4 gün boyunca bir arada oluyorlar.





105 FİRMA, 250 KONUŞMACI VE KATILIMCI

Zirve dolayısıyla bir basın toplantısı düzenleyen Q Event yönetici ortakları Necip Fuat Ersoy ve Tuncay Nural, etkinlikle ilgili bilgi paylaştı.

Corporate Stars Zirvesi’nde yaratmak istedikleri ortamın aslında müşterilerin beklentileri olduğunu belirten Necip Fuat Ersoy, etkinliğe 105 firmanın karar vericileri ile 250 konuşmacı ve dinleyicinin katıldığını ifade etti.

‘’KARTVİZİT ALIŞ-VERİŞİ ŞEKLİNDEKİ KLASİK İŞ GÖRÜŞMELERİ DÖNEMİ KAPANDI’’

Kartvizit alış-verişi şeklindeki klasik iş görüşmelerinin günümüz dünyasında artık işlevsel olmadığını ifade eden Ersoy, ‘’Fimaların karar vericileri bu etkinlikte bir araya gelerek hem birbirlerini daha yakından tanıma, hem de daha geniş bir zaman aralığında iş görüşme imkanı buluyorlar. Günün geri kalan kısmında ise eğleniyorlar. Etkinlik sadece satın almacılarla tedarikçileri değil, sigortacılık-otomotiv ya da otomotiv-yedek parça gibi aynı sektör içndeki oyuncuların da birlikte iş geliştirmesine vesile oluyor.’’ dedi.

Etkinliğin katılımcıları ile ilgili de bilgi veren Ersoy, ‘’Etkinliğin 4 tip katılımcısı ver; Bunlar şirketlerin satın alma noktasında karar vericileri, tedarikçiler, konuşmacılar ve katılımcılar. Zirvenin ikincisi ise, 2020 yılının nisan ya da mayıs ayında düzenlenecek’’ ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE DIŞINDA DA YAPILACAK

Q Event - Corporate Stars Yönetici ortağı Tuncay Nural ise bu organizasyonun sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacağını belirterek, ''Corporate Stars Zirvesini Üsküp, Bakü'de de düzenliyoruz. Ayrıca Belgrad, Yunanistan ve Mısır'da da bu organizasyonu düzenlemek amacındayız'' dedi.

BİLLUR: 910 TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

Rixos Sungate Oteli Genel Müdürü Derya Billur ise bu zirvenin Rixos Sungate otelde yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Otelimizde yaz döneminde eğlence ve spor, Kasım ayından sonra da kongreler, eventler, seminerler yer almaktadır. 2018 yılında irili ufaklı 910 toplantı yaptık. Bu toplantılarda yaklaşık 400 bin kişiye hizmet verdik. Rixos grubu olarak yapılan aktivitelerin daha iyi geçmesi için çalışıyoruz. 1200 personel ile hizmet veriyoruz'' diye konuştu.