Puşkin Üniversitesi ile protokol

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Stanislav G. Eremeev tarafından imzalanan işbirliği protokolü, iki üniversite arasında öğretim elemanı, araştırmacı ve öğrencilerin değişimini, ortak bilimsel faaliyetleri, karşılıklı bilgi paylaşımını kapsıyor. Protokol imza törenine, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Binnur Genç İlter, Uluslararası İlişkiler Ofisi'nden öğretim görevlileri Ayça Altay ve Alina Aksoy, Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Stanislav Eremeev, Hukuk Fakültesi Dekanı Elena Gogolevskaja, Egor Minchenkov ve Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolos Yardımcısı Vyacheslav Mikhaylov katıldı. Program kapsamında, Uluslararası İlişkiler Ofisi'nde düzenlenen toplantıda, Akdeniz Üniversitesi hakkında detaylı bilgi verilerek, üniversitenin uluslararası faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Protokol imza töreninden sonra, Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi heyeti, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ziyaret etti.