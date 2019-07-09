Prof. Dr. Ortaylı: Elmalı'da dikili ağacınız olsun

PROF. Dr. İlber Ortaylı, Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Elmalı Belediyesi, Akdeniz Kültür Eğitim ve İletişim Kulübü (AKİK) ve Sinân-ı Ümmî Kültür ve Sanat Derneği tarafından Elmalı'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Elmalı'nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu'na katıldı. Prof. Dr. Ortaylı, söyleşide, Elmalı'nın kötü şehirleşmemiş, tarihî dokusunu nispeten koruyabilmiş yerlerden biri olduğunu söyledi. Üç beş kuruş para uğruna bu güzel ilçeyi betonlaştırmamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mutlaka toprakla haşır neşir olun, toprağınıza sahip çıkın, yabancı unsurlara kaptırmayın. Burayı mahvedip batırıp dışarıya kaçmakla elinize hiçbir şey geçmez. Aile yapımızın bekası için bu çok önemlidir. Bu yüzden otantikliğini bugüne kadar muhafaza etmeyi başarmış Hamid, Teke ve kısmen Menteşe yöresi üçgenindeki bu toprakları korumak lâzım. Buraları sanayiye ve yapılaşmaya kurban etmemeliyiz. Elmalı gibi yerler, insanın nefes alacağı, iki saatlik uykusuyla, serin esen rüzgârıyla insanın bütün yorgunluğunu alan çok değerli yerler. Burada yaşamak bir terapidir; hava değişimi terapi etkisi yapar. Altı ayda bir geçin buradan, kalmasanız bile gelip geçin, yolunuzu muhakkak Elmalı'ya düşürün. Sonra kalırsınız da. Yerinizi toprağınızı betona satmak yerine, Elmalı'dan arazi satın alın, ağaç dikin, bahçe yapın, kendiniz bakamıyorsanız bahçenizi birine baktırtın, sonra ağacının gölgesinde yatıp uyuyun. Elmalı'da dikili ağacınız olsun."

'YURT DIŞINDA KİMSE TÜRKLERİ BEKLEMİYOR'

Vatan toprağını satıp yurt dışına gitmenin hiçbir mantığı olmadığını söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Sırtına torbayı vurup yurt dışına kaçmakla olmaz. Bugün dışarıda hiç kimse Türkleri beklemiyor; bunu çıkarın aklınızdan. Maalesef gezegen doldu. Yurt dışında Türklerin çok kabiliyetli olanlarına bile olumsuz bakılıyor ve çok zorluk çekiliyor. Gelin, kendi yurdunuzdan yer edinin, toprağınıza sahip çıkın. Buradan dışarıya çıkamazsınız, buna hakkınız yok. Buraya oturacaksınız, yabancıların yer edinmesine de müsaade etmeyeceksiniz" dedi. Böyle yapılmazsa neler olacağına dair çeşitli örnekler de veren Prof. Dr. Ortaylı konuşmasını şöyle bitirdi: “Meselâ İrlandalılar yurtlarını terk ettiler, ne oldu? Çok sıkıntı çektiler, hâlâ da çekiyorlar. Filistinliler topraklarının bir kısmını sattılar, ne oldu? Çin'de Doğu Türkistan'da neler oluyor? Suriye'de, Irak'ta ne oluyor? Memleketlerinin en işe yaramaz azınlık grupları bunları yurtlarından kovalıyor şimdi. Bütün bunlar bize bir şeyler anlatmalı. Yeryüzünde sahipsiz dolaşmaya başlarsanız, âkıbetiniz hayvan vagonlarına yüklenip bir yere sürülmek olur; hattâ çocuklarınızın sonu -Allah korusun- organ mafyasının eline düşmek olur. Bugün 3-5 yaş arası 400 bin Suriyeli çocuğun yarıdan fazlası kayıptır. Ne oldu bunlara? Bunlar gözümüzün önündeki örneklerdir, ibretlerdir. Ders almazsak sonumuz iyi olmaz. Benden söylemesi." Söyleşi sonrasında kitaplarını imzalayarak dinleyicilerle bir süre sohbet eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, daha sonra Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Müzesi, Ketenci Ömer Paşa Camii, Sinân-ı Ümmî türbesi, Topdağı mesire alanı gibi tarihî ve turistik yerleri gezdi. Geziye Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Gazi Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Şakir Akça da eşlik etti.