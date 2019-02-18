Prof. Dr. Gültekin emekli oldu

MESLEKİ yaşamı boyunca başhekimlik, dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi pek çok idari görevde bulunan Prof. Dr. Meral Gültekin için AÜ Hastanesi Mor Salon'da emeklilik töreni düzenlendi. Çok sayıda hastane personeli ve akademisyenin katıldığı tören Prof. Dr. Meral Gültekin, Frank Sinatra'nın My Way (Benim Yolum) şarkısı eşliğinde çocukluğundan akademik hayatına kadar 'B benim yolumdu' adıyla sunum yaptı. Hayatından kesinler sunan Prof. Dr. Gültekin, kimi zaman güldürdü kimi zaman duygusal anlar yaşattı. Prof. Dr. Gültekin, "Yolumun önemli kilometre taşlarını ve dönemeçlerini paylaşmaya çalıştım. Bu yolda bana eşlik eden arkadaş ve dostlarıma hayatıma dokundukları için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. O kadar gurur duydum ki buraya geldiğiniz ve beni yalnız bırakmadığınız için. Dileğim yine birlikte olmak ve yollarımızın hep bir yerlerde kesişmesi. Sağ olun, var olun" dedi. Törende Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, AÜ eski Rektörü Yaşar Uçar, öğretim üyeleri Prof. Dr. Derya Mutlu, Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, Prof. Dr. Tomris Özben, emekli öğretim üyeleri Prof. Dr. Gönül Mutlu, Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Özyurt, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Doç. Dr. Berrin Esen, Ankara Mikrobiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülşen Hasçelik de konuşma yaparak Prof. Dr. Gültekin ile ilgili anılarını paylaştı. Konuşmaların sonunda Tıp Fakültesi Dekanlığı, mesleki ve sivil toplum kuruluşları tarafından günün anısına Prof. Dr. Gültekin'e plaket ve çiçek takdim edildi. Tören kokteyl ve toplu fotoğraf çekimleriyle son buldu.