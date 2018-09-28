Poyraz Hücumbotu Kaş'ta

KAŞ Setur Marina'da demir atan Poyraz Hücumbotu'nu vatandaşlar gün boyu ziyaret etti. Vatandaşlara, gemideki görevliler tarafından hücumbot gezdirildi, hakkında bilgi verildi. Ziyaretin ardından botta şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yemek verildi. Yemeğe Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer ile Poyraz Hücumbotu Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Serhat Sarışın da katıldı. Hücumbotta 45 personel olduğunu belirten Serhat Sarışın, "Preveze Deniz Zaferi'nin 408 yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 17 farklı noktada gemiler vatandaşın ziyaretine açıldı. Preveze Deniz Zaferi, dünya deniz harp tarihinin en büyük mücadelelerinden biridir. Barındırdığı temel taktikler nedeniyle, dünya literatür üne geçmiş, yaratıcı deniz stratejisine kadar her yönüyle emsalsiz bu zaferi, 408 yılında birlikte bir kez daha kutluyor; şehitlerimizi hep birlikte anıyoruz. Vatandaşlarımız ziyaretlerinde bu kahramanlık destanını bir kez daha anlatıyoruz" dedi.