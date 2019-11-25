'Pomeranian' sahipleri Antalya'da buluştu

SAHİL Antalya Yaşam Parkı'nda, ülkemizde sayısı her geçen gün artan 'Pomeranian' cinsi süs köpeklerin ve sahiplerinin buluşması etkinliğine başka şehir ve ilçelerden de katılım olunca ilgi yoğunlaştı. Buluşmaya 30'dan fazla köpek, 60'dan fazla sahipleri ve çok sayıda hayvansever katıldı.Buluşmanın organizasyonunda yer alan hayvansever ve fotoğraf sanatçısı Mine Candar, 'Antalya'daki 'Pomeranian' cinsi süs köpekleri sahiplerinin isteği üzerine buluşma etkinliği planlandığını, sosyal medya üzerinden yapılan duyuru sayesinde de farklı illerden katılım olduğunu söyledi. Candar, "Pomeranian aileleri olarak tanışıp kaynaştık, sevimli köpeklerimizi tanıştırdık. Bakımları, özellikleri konusunda bilgi alışverişi yaptık" dedi. Mine Candar, 10 gün içerisinde organize edilen etkinliğe 'Pomeranian Aileleri Buluşması' adının verildiğini, buluşmanın geleneksel hale getirileceğini belirtti. Candar, "Buluşmaya katılanlar sokak hayvanları için kuru mama hediye etti, 'Pomeranian Aileleri' adına bir de köpek kulübesi yaptırılıp park içerisine kondu" diye konuştu.