Polonya Gazeteciler Birliği Başkanı Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti

BAŞKAN Yeni, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Traczyk’e AGC’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Birçok ülke ile dostluk köprüsü kurduklarını belirten Yeni, Polonya-Varşova ile de bu köprüyü kurabileceklerini söyledi.Antalya’nın önemli bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Başkan Yeni; “Biz gazeteciler gönüllü turizm elçileriyiz.Ülkemize ve Antalyamıza katkı koyacak her türlü projede işbirliğine hazırız” dedi.

Polonya Gazeteciler Birliği ve Varşova Ticaret Odası Başkanı Marek Traczyk ise, ilk kez geldiği Antalya’dan ve sıcak karşılanmasından dolayı çok etkilendiğini söyleyerek; “Polonya Gazeteciler Birliği olarak Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile her türlü işbirliğine hazırız. Başkan Mevlüt Yeni ile Çin’de yapılan bir medya kongresinde tanıştık dost olduk. Kendisini Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum. Önümüzdeki aylarda iki medya örgütü arasında işbirliği protokolü imzalama konusunda sayın Yeni ile prensipte el sıkıştık. Ayrıca Varşova Ticaret Odası olarak da Polonya’daki 50 oda ile yakın ilişkiler içindeyiz, bunun yanısıra, yürüttüğümüz işbirliği projeleri ile Çin ve Doğu Avrupa arasında köprü görevi yapıyoruz. 2018 yılında Antalya’da Ticaret Odaları ve Gazeteci örgütlerimizle ortak organizasyon ve işbirliğine hazırız” dedi.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise Polonya Gazeteciler Birliği Başkanı Marek Traczyk’in Antalya Gazeteciler Cemiyetine yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek Polonya Gazetecileri ile imzalayacakları işbirliği protokolünün iki ülke gazetecileri ile bilhhassa turizm ve ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Yeni, Doğu Avrupa’nın en önemli ülkelerinden biri olan Polonya ile Türkiye arasında herkesin rahatlıkla kullanabileceği medya iletişim köprüsünün temeli atılmıştır diyerek konuk Başkan Traczyk’e ziyaret anısına Antalya’ya ait yöresel ürünler ve AGC Flaması hediye etti.

