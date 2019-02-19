Polisten vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçenin en büyük pazarlarından olan Pazartesi Pazarı'nda hem vatandaşa hem de esnafa cep telefonu dolandırıcılığına karşı uyarı broşürü dağıtıldı. Broşürlerde cep telefonları aracılığıyla yapılan dolandırıcılığın 2 türlü olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızı cep telefonları ile arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp, terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilip korkutarak para talep edilmektedir. Ayrıca farklı firmaların promosyon amaçlı yaptığı kampanyaları konu alan ödül kazanıldığı şeklinde kontör ya da para talebinde bulunmaktadırlar. Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş kişiler telefon açarak kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtmaktadır. Vatandaşlara telefon veya hesap numaralarının terör örgütü mensuplarınca ele geçirildiğini ve kullanıldığını belirtip, terör örgütü mensuplarını yakalamalarının an meselesi olduğunu söyleyerek para veya kontör talep etmektedirler. Her şeyden önce çok iyi bilinmelidir ki hiçbir kamu görevlisi para talep etmez" denildi.



