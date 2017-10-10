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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Polisin vurduğu savcı için polisler hastaneye akın etti!

Makamında bir polis memurunun silahlı saldırısıyla ağır yaralanan Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören için acil kan anonsu yapılınca, çok sayıda polis hastaneye akın ederek savcı için kan verdi

Polisin vurduğu savcı için polisler hastaneye akın etti!

Makamında bir polis memurunun silahlı saldırısıyla ağır yaralanan Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören için acil kan anonsu yapılınca, çok sayıda polis hastaneye akın ederek savcı için kan verdi

10 Ekim 2017 Salı 18:24
Polisin vurduğu savcı için polisler hastaneye akın etti!
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ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde makamında bir polis memurunun silahlı saldırısına uğrayan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçükören, helikopterle  Antalya'ya getirildi.

Helikopterden indirildikten sonra  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi aciline getirilen Küçükören, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Kol, bacak ve göğüs bölgelerinden 3 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Küçükören'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
7 EL ATEŞ ETTİ, 3 YERİNDEN YARALADI

Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören, adliyedeki odasında Turgut Avcı isimli polis memurunun beylik tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Adliyede katibe olarak çalışan eşine izin vermediği gerekçesiyle savcının odasına gelip 7 el ateş eden Turgut Avcı, adliye polisi tarafından olay yerinde yakalandı.
Vücuduna 3 kurşun isabet eden Savcı Kadir Küçükören, önce  Korkuteli ilçesindeki özel hastaneye, oradan da ambulans helikopterle  Antalya  Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi.

POLİSLER KAN VERMEK İÇİN HASTANEYE KOŞTU

Ağır yaralı olan ve hayati tehlikesi bulunan savcı için polis telsizinden yapılan 'kan' anonsunu duyan  Antalya'da görevli polisler ise hastaneye akın etti. Kan grubu uyan çok sayıda polis, savcı için 8 ünite kan bağışında bulundu. Savcı Kadir Küçükören'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz ÜniversitesiRamazan SolmazBaşsavcılığıBaşsavcılıkKorkuteli
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