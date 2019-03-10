Polis eşleri dayanışma yemeğinde buluştu

POLİS Eşleri Kaynaşma Yardımlaşma Derneği (PEKAY) yararına Finike'deki bir düğün salonunda düzenlenen dayanışma yemeğine İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan, Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan'ın eşi Sare Doğan, Finike Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç'in eşi Azime Genç, protokol ve polis eşleri katıldı. Selda Ulucan, Sare Doğan ve Azime Genç, masaları dolaşarak programa katılan davetlilerle yakından ilgilendi. Daha sonra davetlilere hitaben konuşan Sare Doğan, Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanlığı adına düzenledikleri davete katılan herkese teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Doğan, "Derneğimizin temel amaçlarından biri her rütbedeki çalışan, emekli, şehit, gazi veya malul teşkilat mensuplarının hanımları arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, özellikle ihtiyacı olan yüksek öğrenim gören çocuklara eğitim desteği vermektir. Etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde katkı sunan hayırseverlere, Kumluca ve Finike halkına, esnafına, polis eşlerine teşekkür ediyorum" dedi.