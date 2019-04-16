Polis başmüfettişi Sula, gençlerle bir araya geldi

RESİM, kaligrafi, tiyatro, müzik ve şiir çalışmalarıyla sıra dışı bir profili olan, bu yönüyle hem kamuoyunun hem de medyanın ilgisini çeken, polis başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, söyleyişi sırasında kutsal bir meslek yaptığını, bunun yanında sanat gibi evrensel bir lütufla tanıştığını ve bu deneyimlerini insanlara aktarmak istediğini belirterek gençlerle buluşmanın kendisine ayrı bir heyecan ve ümit verdiğini dile getirdi. Söz, yazı ve resim sanatını Türk-İslam inanç ve kültürüyle harmanlayarak felsefi eserler üreten Sula sanatın insan yaşamındaki yerini ve önemini vurgulayarak, "Eserlerime yaşamımda edindiğim anlam ve yorumları ekleyerek özgün bir değer ortaya koymaya gayret ediyorum. Sanat insanı diri tutuyor, ruhunu besliyor. İnsanın önüne adeta bambaşka pencereler açıyor" ifadelerinde bulundu. Öğrenciler ve izleyenlerin sorular sorarak ve fikirlerini söyleyerek katıldığı söyleşide son derece sıcak bir ortam oluştu. Katılımcıların oldukça keyif aldığı söyleşi sık sık kahkahalarla bölünürken, Sula’nın pozitif enerjisi herkesten büyük alkış aldı.

