Plancia Magna şehre iniyor

4'ÜNCÜ Kaleiçi OldTown Festivali, 10 Ekim Perşembe saat 18.00'de Karaailoğlu Parkı'ndan Plancia Magna ve 24 ülke 48 şehirden gelen heyetlerin katılacağı geleneksel kortej geçişiyle açılacak. Zengin kültürel geçmişi, geleneksel yapısını koruyan evleri, dar sokaklarıyla merak ve keşfetme duygularını harekete geçiren Kaleiçi, 10-13 Ekim tarihlerinde söyleşiler, konserler, deneysel sanat çalışmalarıyla bambaşka günler yaşayacak.

BAŞKANLA YÜRÜYECEK

Bu yıl Ukrayna'nın onur konuğu olarak katılacağı festivalde, 3 kıta 24 ülke 48 şehirle birlikte antik dönemin Antalya bölgesi Pamfilya'ya başkentlik yapan Perge'yi yöneten, tarihin ilk kadın belediye başkanı Plancia Magna da yer alacak. Plancia Magna, Karaalioğlu Parkı'ndan başlayacak ve Atatürk Caddesi boyunca devam edip Kale Kapısı'ndan tarihi Kaleiçi'nin sokaklarında devam edecek geleneksel festival kortejinde belediye başkanlarıyla birlikte yürüyecek.

MAKYAJI BİR SAAT SÜRDÜ

Tarihin ilk kadın belediye başkanının canlı heykel performansı için Plancia Magna'nın Antalya Müzesi'nde bulunan heykeli temel alındı. Proje koordinatörleri Aysu Canduran ve Çağlar Tuncer, önce Perge'nin Kızı Plancia Magna'nın kıyafeti üzerine çalıştı, makyajı için sayısız prova alındı. Plancia Magna'yı Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi ve performans sanatçısı Fatma Deniz canlandırırken festival öncesi son prova Kaleiçi'nde yapıldı. Deniz, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tarihin ilk kadın belediye başkanı haline geldi. Makyajın tamamlanmasının ardından Kaleiçi'nin sokaklarında yürüyerek tarihi Üç Kapılar'a gelen Deniz'in canlandırdığı Plancia Magna'yı, turistler ve Antalyalılar meraklı gözlerle takip etti.

ANI DEFTERİ AÇILACAK

Plancia Magna, geleneksel festival kortejinin ardından, canlı heykel performansıyla festival süresince tarihi Üç Kapılar'da olacak. Plancia Magna için bir anı defterinin de açılacağı etkinlikte hem kent sakinlerine hem de Kaleiçi'nin yerli ve yabancı konuklarına Perge'nin yöneticisi, tarihin ilk kadın belediye başkanı Plancia Magna tanıtılacak.

İNSANLIK VE KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaşayan antik kentleri Kaleiçi özelinde bir araya getirmek ve farkındalık oluşturmak için 2016'dan beri Kaleiçi OldTown Festivali'ni düzenlendiklerini söyledi. Festivali, aynı zamanda, yaşayan antik kentlerin kültür ve tarihi mirasının korunmasında işbirliği fırsatlarını dünyaya sunma yolculuğu olarak değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Uysal, “Bu yolculuğumuzda antik kentlere yönelik ilgiyi artırmak, bu şehirlerin eğitim ve bilimsel amaçla kullanımlarını sağlamak istiyoruz. Dünyadaki yaşayan antik kentlerin temsilcilerini yolculuğumuza katılmaya, kalıcı bir insanlık ve kültür köprüsü kurma çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu.