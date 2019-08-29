Patara'da tarih canlanacak

31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü Osmanlı İmparatorluğu'nun Afrika'daki topraklarıyla iletişim kurmak için Patara'da kurulan Osmanlı'nın ilk Telsiz Telgraf İstasyonu'nun açılışının 113. yıldönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler, 31 Eylül Cumartesi günü Likya Birliği Meclis Binası'nda düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak. Açılışta Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Türkiye Radyo Amatörleri Derneği Genel Başkanı Aziz Şaşa, Akdeniz Üniversitesi Araştırma Görevlisi Diren Çakılcı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık birer konuşma yapacak. Konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu Osmanlı marşları konseri verecek. Daha sonra etkinlik alanında Patara Likyalı Yörükler Ekibi halk oyunları gösterisi yapacak. Ardından Patara- Gelemiş, Derne Telsiz İstasyonları' fotoğraf sergisi, 'Geçmişten Günümüze Telsiz Cihazları' ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim sergisi açılacak. Osmanlı Telsiz Telgraf İstasyonu kalıntılarında telsiz haberleşme etkinliği düzenlenecek. Haberleşme etkinliği dünya genelinde yapılacak. Türkiye, Patara ve 1906 yılında başlayan Osmanlı telsizciliğinin TC13PTR çağrı koduyla tanıtımının amaçlandığı haberleşme etkinliği 1 Eylül'de de tekrarlanacak.