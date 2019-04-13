Patara aşığı İngiliz toprağa verildi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Mahallesi'nde 15 yıldır yerleşik yaşayan İngiliz Carol Ann Ross, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ross vasiyeti üzerine Patara'da toprağa verildi.

Patara aşığı İngiliz toprağa verildi
banner404

İNGİLİZ Carol Ann Ross, 22 yıl önce ilk kez Kaş'a bağlı Patara Mahallesi'ne tatile geldi. 5 yıl üst üste tatile geldikten sonra 15 yıl önce ailesiyle Patara'ya yerleşti. 2005 yılında yaşamını yitiren babası Eric Rose, Patara Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aralıksız 15 yıldır Patara'da yaşamını sürdüren Pataralıların Carol ablası, 3 gün önce gece kalp krizi geçirdi. Türk dostu turizmci Mehmet Otlu tarafından önce Fethiye'deki, oradan da Muğla'daki özel hastanelere götürülen Carol Ann Ross, kurtarılamadı. Carol Ann Ross vasiyeti üzerine Patara Mahallesi Mezarlığı'nda, babası Eric Rose'un yanında toprağa verildi. Ross'un cenaze törenine Patara Mahallesi Muhtarı Arif Otlu, eşi Anthoni Paul Ross, İngiltere'den gelen oğlu Mark Ross, torunu Dilan Ross ve Pataralı dostları katıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkonsolos Rogoza'dan tebrik ziyareti
Başkonsolos Rogoza'dan tebrik ziyareti
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472