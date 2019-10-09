Paşanın Meleklerinde moraller yerinde
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne Mardin Büyükşehir Başakspor galibiyetiyle başlayan Muratpaşa Belediyespor, ligin 2'nci haftasında Üsküdar Belediyesi'yle karşılaşacak. Çamlıca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma pazar saat 15.00'te başlayacak.
ANTALYA 09.10.2019, 16:53
MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla son 4 yıldır yetiştirdiği ya da bünyesine kattığı yerli sporcularla yoluna devam eden Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in ikinci hafta maçında Üsküdar Belediyesi'yle karşılaşacak. Lige evinde 33-25 galip ayrıldığı Mardin Büyükşehir maçıyla başlayan Paşanın Melekleri, Üsküdar maçı için hazırlıklarını Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda sürdürüyor. Paşanın Meleklerinin formda isimlerinden 23 yaşındaki milli kaleci Merve Durdu, antrenmanlarda hırsıyla dikkat çekerken takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Muratpaşa Belediyespor, Üsküdar Belediyesi arasındaki maç, pazar günü Çamlıca Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.
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