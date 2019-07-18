Panoramik asansörler kullanıma açıldı

KONYAALTI Sahil Projesi kapsamında hayata geçirilen ancak bir süredir proje hatasından kaynaklı sorunlar nedeniyle çalıştırılamayan panoramik asansörler yeniden hizmet vermeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklimlendirme, su ve ısı yalıtımlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları tamamlayarak asansörleri yeniden güvenli bir şekilde faaliyete geçirdi.



SIKINTILAR PROJE HATASINDAN KAYNAKLANDI

Sıcakların artmasıyla birlikte asansörlerde yaşanan ısı ve su yalıtım sorunlarının proje hatası olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Dr. Cem Oğuz, şunları söyledi; “Konyaaltı sahil projesi kapsamında 33 metre, 19 metre ve 4 metre olmak üzere 3 tane panoramik asansör inşa edilmiştir. Bu asansörlerin işletmeye alınması ve hava sıcaklıklarının da o aylardaki etkisiyle çok fazla bir arıza hissedilmemiştir. Ancak hava sıcaklıklarının Mayıs ayının 15'inden sonra artmasıyla birlikte bu asansörlerin projelerinde, özellikle ısı ve su yalıtımlarında meydana gelen sıkıntılar, arızalanmalara sebebiyet vermiştir. Projedeki bu eksiklikler özellikle hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkmasıyla ortaya çıktı. Isı yalıtımlarının sağlıklı şekilde projede yapılamaması, asansörün ön kısmında yer alan cam malzemelerin ısıyı çekmesi asansörlerin motorlarının bulunduğu kısımda sıcakların 65-70 dereceye çıkmasına neden olmuş bu nedenle motorlar arızalanmış, kartlarında sıkıntılar meydana gelmiştir."



EKSİKLİKLER GİDERİLDİ

Proje hatalarından dolayı yaşanan sıkıntıların hızlı bir şekilde incelenerek iyileştirme çalışmalarının yapıldığını anlatan Cem Oğuz, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu asansörler geçici olarak durdurulmuş, proje hatasından kaynaklanan bu eksikliklerin giderilmesi konusunda belediyemiz hızlı bir şekilde çalışmalara başlamıştır. Bu süreç içerisinde asansörlerin iklimlendirilmesi, su ve ısı yalıtımlarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanarak asansörler işletmeye alınarak, halkımızın hizmetine sunulmuştur" şeklinde konuştu.