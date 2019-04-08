Özel sporcular kıyasıya yarıştı

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun yüzme bölge şampiyonalarına ev sahipliği yaptı.

Özel sporcular kıyasıya yarıştı
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MURATPAŞA Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu, 5 gün boyunca özel sporcuların birbirinden heyecanlı yarışlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nca gerçekleştirilen birinci ve ikinci bölge yüzme şampiyonası, gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden 227 kulübün katıldığı şampiyonada özel sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasına kalabilmek için mücadele etti. Özel sporcuların kelebekten serbeste farlı kulvar uzunluklarında mücadelesi büyük alkış alırken dereceye giren sporculara da madalyaları törenle takdim edildi.

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