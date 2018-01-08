Özel okula haciz iddiası yüzlerce aileyi mağdur etti

KİŞİ başı 18 bin 500 lira ödediklerini söyleyen aileler, okul yönetiminin borçları ödeyemediği için başka bir firmaya sattığını, mevcut şirketin de eğitim ruhsatı alamadığı için eğitime devam edemediğini iddia etti. Birçok öğretmenin de aylarca maaş alamadığı iddia edilirken, eğitim gören çocukların dersteyken haciz şoku yaşadığı iddia edildi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren bir okul, iddialara göre geçtiğimiz hafta borçları yüzünden kapanmanın eşiğine geldi. Kurum borçları ödeyemeyince ise okulu satma kararı aldı. Başka bir şirkete binayı devreden kurum iddialara göre ise borçları yine de karşılayamadı. Durumları belirsiz olan öğrencilerin velilerinin telefonuna ise, yeni alan firma tarafından SMS ile eğitime devam edileceği, daha sonrası ise daha önceki şirketin borçlarından dolayı haciz geleceği ve eğitime 3 gün ara verileceği bilgisi verildi. Yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğü okula çocuklarını göndermeye devam eden veliler, bir hafta sonrası çocuklarının eğitim gördüğü okula gelen hacizle neye uğradığını şaşırdı. Çocukları dersteyken, sıra, masa ve klimalar söküldüğü iddia edilirken, birçok öğretmenin de aylardır maaş alamadığı, bazı öğretmenlerin de görevi bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Şok üzerine şok yaşayan veliler ise bugün okul önüne gelerek eylem yaptı. Veliler çocuklarının kitaplarını toplarken, maaşlarını alamayan bazı öğretmenler de eşyalarını toplamaya başladı. Okul önünde toplanan veliler, hiçbir muhatap bulamadıklarını söylerken, çocuk başına peşin 18 bin 500 lira verdiklerini ve senetlerini alamadıklarını iddia etti. 2 çocuğunu okula yazdıran velilerden Mehmet Ergül, peşin ödeyenlerimiz var, içeride senedi olan velilerimiz var. Ciddi anlamda bir mağduriyet söz konusu. Nakiller kapalı ve bu çocuklar eğitime devam edemiyorlar" dedi.

Velilerden Semih Köken ise "Antalya’nın ortasında rezalet yaşıyoruz. 600 e yakın veli, zorla paraları alındı. Satıldı dendi, devredildi dendi. Geçen hafta bütün paralar yatırıldı ona rağmen geçtiğimiz hafta Cuma günü bu okula haciz geldi ve eğitim halindeyken haciz geldi. İki firma anlaşıyor satılıyor okul, yeni alan firma biz buranın sertifikasını alamadık kapatıyoruz diyor. Ve ertesi gün satın alan kişi okula icra gönderiyor ve okuldaki her şeyi topluyor. Bugün bize zorla çocuklarınızın eşyalarını alın deniliyor. Antalya’nın göbeğinde yaşıyoruz, çocuklarımızın okulu kapanıyor bir tane karşımızda muhatap yok. Böyle bir rezalet yok. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Çocuklarımıza bakar mısınız? kaç gündür çocuklarımız ağlıyor ” diye konuştu.

Avukatlar tarafından hukuki sürecin başlatıldığını belirten Meral Şekerci de, “Milli Eğitim ve Valik ‘yapabileceğimiz bir şey yok hanımefendi, alın devletin okuluna verin’ diyor. Tabi ki veririm ama benim burada 20 bin liralık senedim var, ödediğim nakit paralarım var. Benim çocuğumun eğitim hakkı elinden alındı, kim bizim haklarımızı savunacak. Hukuki süreç başlattık ama karşımızda muhatabımız yok, senetlerimiz de ortada yok. Biz dolandırıldık” dedi.