Özel öğrencilerin hayalleri gerçek oldu

KEMER'deki okullarda öğrencileri bilgilendirmek için tek tek sınıfları gezen Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri Kuzdere Mahallesi'ndeki Mehmet Saygın İlkokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencilerini geçen hafta ziyaret etti. Yapılan bilgilendirme sırasında trafik polisi olmak istediğini söyleyen Barış Akalın (8) ve toplum destekli polis üniforması isteyen Orhan Ertaş'ın (11) isteklerini gerçekleştirmek için harekete geçen TDP ve Trafik Amirliği ekipleri okula giderek öğrencileri öğretmenlerinin refakatinde okullarından aldı. Trafik polisi yeleği giyen ve polis şapkası takan özel öğrenciler uygulamaya katıldı. Trafik kontrolü için durdurulan araçlardaki sürücüleri soru yağmuruna tutan öğrenciler, ehliyet ve ruhsat kontrolü de yaptı. Barış Akalın durdurduğu otomobil sürücüsüne, "Araba kullanmayı biliyor musun? Biliyorsan emniyet kemerini takmayı unutma" dedi. Orhan Ertaş'ın istediği TDP üniforması ekipler tarafından hediye edildi ve ardından özel öğrenciler ilçe merkezindeki Kemer Polis Merkezi Amirliği'ne giderek çalışanları ziyaret etti. Etkinlik sonunda öğrenciler, polisler tarafından okullarına götürüldü.