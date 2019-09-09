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Özel günde nikaha 24 başvuru

Serik'te 24 çift, 9.9.2019 tarihinde nikah kıymak için belediyeye başvurdu.

ANTALYA 09.09.2019, 12:42
Özel günde nikaha 24 başvuru
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SERİK Belediyesi Nikah İşleri Müdürlüğü'ne 9.9.2019 tarihinde nikah kıymak için 24 çift başvuruda bulundu. Nikah kıyan çiftlere Nikah İşleri Müdürü Ali İşlek tarafından Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Çiftler özel tarihte dünya evine girmenin mutluluğunu yaşarken, aileleri ve yakınları da kendilerini yalnız bırakmadı.

#Serik #nikah
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