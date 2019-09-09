Özel günde nikaha 24 başvuru

SERİK Belediyesi Nikah İşleri Müdürlüğü'ne 9.9.2019 tarihinde nikah kıymak için 24 çift başvuruda bulundu. Nikah kıyan çiftlere Nikah İşleri Müdürü Ali İşlek tarafından Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Çiftler özel tarihte dünya evine girmenin mutluluğunu yaşarken, aileleri ve yakınları da kendilerini yalnız bırakmadı.