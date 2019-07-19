Özel bireyler konser verecek

ÖZEL Büyükgebiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ritim müzisyeni Feridun Mete'nin gözetiminde vurmalı çalgılar ile müzik eğitimi alan zihinsel, bedensel ve görme engelli bireyler yetenekleriyle dikkati çekiyor. Özel bireylerin oluşturduğu 'Lokomotif Band Ritim Grubu', Kemer Belediyesi'nin desteği, kültür-sanat organizasyonları yapan Nunu Aykan'ın da organizatörlüğünde ilçedeki Olbia Park'ta 28 Temmuz'da konser verecek. Özel gruba müzik eğitimi veren Feridun Mete, Antalya Valiliği, Antalya Tanıtım Vakfı, Otelciler Birliği işbirliğinde sürpriz bir projeye imza atacaklarının da altını çizdi. 'Yetenek Sizsiniz' adlı yarışmaya da katılmak istediklerini ifade eden Feridun Mete, grubun senfoni orkestrasıyla birlikte vurmalı sazlar çaldığını hatırlatarak, "İngilizce şarkılar da seslendiren grubumuzda 100 özel birey müzik eğitimi alıyor" dedi.