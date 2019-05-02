Özbek heyetten Antalyalı işadamlarına davet

HAREZM Valisi Farhod Ermanov’un beraberinde Harezm Vali Yardımcısı Şavkat Tulyaganov, Dışişleri Bakanlığı’nın Urganç Şehir Şube Müdürü Timur Rahmanov, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Harezm İl Başkanı Anvar Davletov, Harezm İl Turizm Müdürü Aziz Polvonov ve Özbekistanlı İşadamlarının katıldığı görüşmede, iki şehir arasındaki, sosyal, kültürel, ekonomik ve sanatsal bağların güçlenmesi adına karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Özbek yetkililer Antalya’nın turizm, tarım ve sanayi alanındaki tecrübelerinden istifade etmek istediklerini belirttiler.

Özbekistan ile Türkiye Cumhurbaşkanları arasındaki ilişkilerin güçlü olmasının iki ülke arasında her alanda birçok gelişmeye vesile olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, “ Biz iki kardeş ülkeyiz. Özbekistan ve Türkiye aynı milletin iki kolu, aynı ağacım iki dalı gibidir. Kan bağımız olmasa da gönül bağımız var. Bu şuurla iki ülke siyasi rehberlerinin iyi ilişkiler kurması, iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyiye götürüyor. İki ülke arasındaki bağları güçlendirmek bölgesel anlamda işbirliğimizi arttırmak adına Harezm Valisi olarak heyetinizle şehrimizde olmanızı çok önemsiyoruz” dedi.



“Antalyalı İş İnsanlarını Harezm’e Davet Ediyoruz”

Özellikle turizm ve örtü altı üretim alanında Antalya’nın başarılarını değerlendirmek istediklerini belirten Harezm Valisi Ermanov “Harezm öncelikli olarak çok önemli bir pamuk üretim merkezi. Biz de pamuk üretimine ve tekstili çok önemsiyoruz. Ancak kumaş üretecek fabrikamız neredeyse hiç yok. Bu kapsamda dün birkaç gündür Adana’ydık. Önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Dün de Antalya’ya geldik. Antalya’nın tarım, turizm, sanayi, spor, sanat, alanında tecrübelerinden faydalanmak istiyor, sermaye sahiplerini ülkemizde görmek istiyoruz. Yatırımcılar için her türlü hibe ve desteği veriyoruz. Devletimiz yatırımcıların yanında olacak, Antalyalı başarılı iş insanlarını Özbekistan’da yatırım yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Antalya Çok Önemli Bir Merkez

Özbekistanlı heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Vali Münir Karaloğlu ise “Antalya sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye’nin en çok yabancı turist kabul eden şehri. Geçen, sene 13 milyon 640 bin yabancı turist şehrimizi ziyaret etti. Ancak Antalya sadece turizm değil aynı zamanda önemli bir tarımsal önemli merkezidir. Seracılıkta çok önemli bir üretimimiz var. Yıllık 6.5 milyon ton yaş sebze ve meyve üretiyor bunun da büyük çoğunluğu yurt dışına ihracat ediyoruz. Tarımsal konularda iş birliğini çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliriz.

Antalya’da çok önemli fabrikalarda var Hem organik hem doğal gübre konusunda çok önemli fabrikalarımızda var. Sadece seraları ve sera fabrikalarını değil tarım alanında hizmet veren diğer fabrika ve tesislerimizi de ziyaret edip, fikir alışverişinde bulunun” ifadelerine yer verdi.



Her Türk Özbekistan’ı Görmek İster

Turizm alanında da çok değerli işbirliklerinin oluşturabileceğine değinen Vali Münir Karaloğlu; “Özbekistan bizim millet olarak hem şehir hayatımızı hem kültürel ve inanç değerlerimizi şekillendiren, kitaplarını okuduğumuz önemli bir medeniyet merkezidir, ata yurdumuzdur. Özbekistan’la gönül bağımız. Neredeyse her Türkün Özbekistan’ı görme hayali var. Eminim ki Özbekistan’daki insanlarda Türkiye’ye gelmek istiyorlardır. Bu iki ülke insanımızın isteklerini yerine getirebilirsek karşılıklı ilişkilerin daha da gelişmesine vesile oluruz. Ayriyeten Özbekistan’dan turizmde çalışmak için Antalya’ya gelen vatandaşlar var. Onlar Antalya’ya gelip turizmi öğrenecekler. Tecrübe edinecekler ve Özbekistan’a döndüklerine işletmeci olacaklar. Orada turizmin daha da gelişmesine vesile olacaklar” şeklinde açıklamalarda bulundu.



Yahşi Günlerde Görüşelim

İki kardeş ülke arasındaki sadece ekonomik değil, kültürel, sportif, sanatsal alanda da gelişmeyi önemsediklerini belirten Vali Münir Karaloğlu asıl önemli olan şeyin gönül bağlarını güçlendirmek olduğuna vurgu yaptı. Görüşmenin ardından Özbek heyeti Vali Münir Karaloğlu’na yöresel kıyafetlerini hediye etti. Vali Münir Karaloğlu ise muhabbetin ve sevgi bağlarının devam etmesi adına Vali Ermanov’a Türk kahvesi ve fincan takımı hediye etti. Yahşi günlerde görüşme dileğinde bulunan Vali Ermanov ve heyeti Vali Karaloğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.