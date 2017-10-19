Oyuncak bebek içinde uyuşturucu kaçakçılığı

EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinköy bölgesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bir kanepenin içinde oyuncak bebek bulan polis, bebeğin içini kontrol ettiğinde satışa hazır eroinle karşılaştı. Oyuncak bebeğin ve Vali K. isimli şüphelinin üzerinden çıkan şeker kutularının içine gizlenmiş poşetler içinde satışa hazır 102 paket eroin maddesine el konulurken olayla ilgili Veli K. gözaltına alındı. Veli K.'nın evinde müşterilerine uyuşturucu kullandırdığı da tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen iki kişi de polis tarafından ifadeleri alındıktan sora serbest bırakıldı.

Veli K. emniyetteki ifadesinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.