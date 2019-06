Öykü Arin'in annesi, İzmir'den Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapacak

İZMİR'de, geçen yılın Kasım ayında, löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Medical Park Antalya Hastanesi'nde, 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Yapılan testler sonucu Öykü'ye nakledilen iliğin tutmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine 2 hafta önce baba Çağdaş Yazıcı'dan kök hücre nakli yapıldı. Minik Öykü'ye naklin tutup tutmadığı, ilerleyen günlerde belli olacak.

'UMUT OL, DONÖR OL'

Yüzde 100 uyumlu nakil için 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyaları hala sürdürülüyor. Öykü Arin'in hastanede kaldığı sürede Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesaplarından kızının sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunarak, fotoğraf paylaşıyor. Öykü Arin ve tüm lösemili hastalar için kan örneklerinin acilen işlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na 100 bine yakın numunenin incelenmesi konusunda çağrıda bulunan Yazıcı, bugün Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, saat 18.30'da basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

'BİZE GÜÇ VERİN, O AĞAÇLARI SİZ YEŞERTİN'

Kızı Öykü Arin ile ilgili dün gece sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eylem Şen Yazıcı, şunları kaydetti: 'Göğü kucaklayıp getirmek istiyorum ona, yıldızlardan şapka yapmak istiyorum. Çünkü tam 69 gündür steril bir odada günde 23 saat yüzlerce çeşit ilaç aldığı makinelere bağlı. Kitaplarla, oyuncaklarla, oyunlarla, masallarla, düşlerle evreni getirmek istiyorum ona, ama bir ağaç resmi gerçek bir ağacın yerini tutabilir mi ki? Gerçek bir ağaç da tıpkı gerçek bir umut gibi insana hayat verir. Yemyeşil. Öykü Arin ve ilik nakli bekleyen 1700 hasta için gerçek bir umut olmak isteyen kanlı canlı 150 bini aşkın kişi geçtiğimiz aylarda kök hücre bağışı yaptı. Fakat resmi olarak ne kadarının çalışıldığına dair bir açıklama yapmadı Sağlık Bakanlığı. Dolaylı olarak 100 bine yakınının çalışılmadığına dair bilgi aldık. Peki neden? Sağlık Bakanlığı neden bu konuda resmi bir açıklama yapmıyor? Neden numunelerin bir an önce çalışılması için seferber olmuyor? Almanya'da 7 milyon kök hücre bağışçısı donör var iken bu sayı bu ülkede neden 300 bin civarında? Kim bilir kaç lösemi hastası bu nedenle uygun eşleşme bulamadı? Bu ülke her şeyden önce çocuklarına gerçek yemyeşil bir umut vermeyi başarmakla övünebilmeli. Öykü Arin'in bacak kaslarının erimemesi için ona adım artırmak için zorladığım ve zorlandığım her sefer, onun yemyeşil ağaçlar arasında koştuğunu hayal ediyorum ve bu sayede güç buluyorum. Benim gibi binlerce anne var. Bize güç verin o ağaçları siz yeşertin.'