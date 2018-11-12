Otomobil tutkunları Kepez’de buluştu

Kepez, hafta sonu otomobil tutkunlarına ev sahipliği yaptı. 

Otomobil tutkunları Kepez’de buluştu
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KEPEZ Belediyesi, Antalya’daki tüm otomobil ve motosiklet severleri bir araya getiren çeşitli organizasyonlara öncülük ediyor. Akdeniz Bölgesi’ndeki ilk oto drag ve drift pistinin açılışını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 4 farklı araç ile de kendisi drag yaptı. Eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte otomobil ve motosiklet tutkunlarının gösteri ve yarışlarını seyirci tribününden izleyen Başkan Hakan Tütüncü, günün sonunda dereceye girenlerin ödüllerini verdi. Bu pistte ilk kez yarışarak ödül alan sporcuların tarihe geçtiğini vurgulayan Tütüncü, tüm katılımcılara ve seyircilere teşekkür etti. 

Vosvos ve Uno buluşmalarına katıldı 
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz’in ilk oto drag pistinin açılışının ardından aynı gün eski model Volkswagen ve Fiat Uno tipi otomobil tutkunlarının buluşmalarına katıldı. Birçok farklı türde otomobil ve motosiklet kulüplerinin bir araya geldiği Dokumapark’taki Uno Club Antalya’nın buluşmasına katılan Tütüncü, büyük bir ilgiyle karşılandı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen Fiat Uno sahipleriyle tanıştırılan Tütüncü, desteklerinin süreceğini söyledi. Ardından Düzlerçamı Piknik Alanı’ndaki Antalya Vosvos Derneği’nin pikniğine giden Tütüncü, kulübün hazırladığı özel kutlama pastasını üyeler ile birlikte kesti. 

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