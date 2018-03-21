Otomobil mezarlık duvarına çarptı: 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat Çeltikçi Mahallesi’nde B.Ş.’nin kullandığı 07 LH 778 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mezarlık duvar ına çarptı. Mezarlık duvarının yıkıldığı kazada otomobil sürücüsü B.Ş. yaralanırken otomobilin arka koltuğunda bulunan 1.5 yaşındaki çocuğu kazayı yara almadan atlattı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.