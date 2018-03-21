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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Otomobil mezarlık duvarına çarptı: 1 yaralı

 Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin mezarlık duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Otomobil mezarlık duvarına çarptı: 1 yaralı

 Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin mezarlık duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

21 Mart 2018 Çarşamba 09:44
Otomobil mezarlık duvarına çarptı: 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat Çeltikçi Mahallesi’nde B.Ş.’nin kullandığı 07 LH 778 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mezarlık duvarına çarptı. Mezarlık duvarının yıkıldığı kazada otomobil sürücüsü B.Ş. yaralanırken otomobilin arka koltuğunda bulunan 1.5 yaşındaki çocuğu kazayı yara almadan atlattı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 

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AntalyaManavgatMezarlıkDuvarManavgat Devlet Hastanesi
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