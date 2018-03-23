Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde Gözde O.'nun kullandığı 07 HRY 45 plakalı otomobil ile Raif A.’nın kullandığı 07 NYE 28 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Raif A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Metehan Y. yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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