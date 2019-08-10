Otobüsle 2 metrelik yılan taşımışlar!
İzmir’den şehirlerarası yolcu otobüsü ile Antalya’ya gönderilen ve kaçak yollarla şehre sokulmak istenen valiz içerisindeki Boa yılanı, otogar polisi tarafından fark edilerek, yakalandı. Valizi teslim almaya gelen ve ismi açıklanmayan bir kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şubesi ekiplerince 6 bin 500 lira tutarında para cezası uygulanıp yılana el konuldu.
EDİNİLEN bilgiye göre, olay, geçen Çarşamba günü Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde yaşandı. İzmir’den Antalya’ya otobüs firması ile valiz içerisinde gönderilen 2.20 metre boyundaki boa yılanı Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde otogar polisi tarafından fark edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen DKMP ekipleri, yılanı teslim almaya gelen kişinin beyanına başvurarak, bu ve benzeri hayvanların beslenmesinin bulundurulmasının ve satılmasının yasak olduğu hakkında uyarılarda bulundu. Boa yılanını teslim alan ekipler, yediemin senedi ile yılanı Antalya Hayvanat Bahçesi’ne teslim etti. Öte yandan, yılanı teslim almaya gelen kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 18.1 Maddesi gereğince, ‘Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanları bulundurmaktan’ 6 bin 500 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
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