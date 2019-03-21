Oto tamircileri vergi, SSK ve Bağ-Kur'da destek bekliyor

DEVLET birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektörünü de canlandırmak için eylül ayından itibaren KDV ve ÖTV indirimine gitti. Otomobillerde uygulanan indirime bankalar da destek vererek, sıfır otomobil alacak olanlara düşük, hatta sıfır faizli kredi imkanları sağladı. Bu fırsattan yararlanan çoğu kişi sıfır araçlara yöneldi. Bu araçlar garanti kapsamına girdiği için araç bakımları yetkili servislerde yapılmaya başlandı. Bu durum ise sanayide çalışan oto tamir sektörünü olumsuz etkiledi.



'İKİNCİ EL ARAÇLARDA BANKA KREDİLERİNİN 10 YILA KADAR ÇIKMASINI İSTİYORUZ'

Antalya Oto Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Bucak, otomotiv tamir sektörünün son dönemdeki durumunu değerlendirdi. Antalya'da otomotivle uğraşan ortalama 3 bin esnaf olduğunu anlatan Bucak, odaya kayıtlı 950 üyenin bazılarının iki-üç yıllık aidat, vergi, Bağ-Kur ve SSK primlerini ödeyemediklerini, bazı esnafın can çekiştiğini ve işsizlikten dolayı kepenk kapatmaya gittiklerini söyledi. Mehmet Bucak, “ÖTV ve KDV indirimi dolayısıyla otomobille uğraşan sanayi esnafı ciddi zarar gördü. Sanayi esnafı boş oturuyor. Biz ikinci el araçlarda banka kredilerinin 10 yıla kadar çıkarılmasını istiyoruz. İkinci el araç alan vatandaş, aracını sanayiye getirir, ufak tefek bakım yapar ve sanayiye katkı sağlar. Önümüzdeki süreçte de sıfır araçların sanayiye geleceğini düşünmüyorum. Çünkü indirimden alınan araçlar, 24 ay garanti kapsamında servislere gidiyor. Böyle giderse sanayi esnafımız dükkan kapatmaya meyilli oluyor. Asgari ücret arttı. Bununla beraber vergisi ve SSK'sıyla birlikte ortalama aylık 3 bin 100 liraya tekâmül ediyor. İki kişilik bir iş yerinde elemanına vereceği para 6 bin 200 lira. 800 lira da Bağ-Kur'u var, 7 bin lira En düşük dükkan kirası 3 bin lira, toplam 10 bin lira. Bununla da bitmiyor. Vergi, elektrik, su, malzeme derken fiyat gittikçe artıyor. Bu şartlarda para kazanma ihtimali çok zor. Devletten küçük ölçekli esnafımızın vergisinde, SSK'sında ve Bağ-Kur'unda belli oranda destek istiyoruz" diye konuştu.