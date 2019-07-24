Oto galericilere 'mesleki yeterlilik belgesi' zorunluluğu

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelikler gereğince, ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi. 13 Ağustos 2019 tarihinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ibraz edilmeden, noterlerden alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecek. Bu kapsamda ATSO, ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi (ATSO MESEM) ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 'Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4' ile 'Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5' mesleki yeterlilik belgelendirme kursu açıldı. Kursların teorik aşaması ATSO'da, uygulama aşaması ise Ford Bilaller'de gerçekleştirildi.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMAYAN SATIŞ YAPAMAYACAK

ATSO Başkan Davut Çetin, İl Ticaret Müdürlükleri'nin, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere yetki belgesi vermeyeceğini, noterlerin, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin alım-satım işlemlerini kabul etmeyeceğini, belediyelerin, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere de ruhsat vermeyeceğini kaydetti.

117 MESLEKTE BELGE ZORUNLU

'Tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıfta yer alan 117 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun bulunduğunu hatırlatan Başkan Davut Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sınıflarda yer almamasına rağmen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ikinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal edenler için de belge zorunluluğu getirdi. Böylece, oto alım satım mesleğini gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip ve bunu belgelendirebilen kişiler yapabilecek. Belge zorunluluğu ile oto galericilik mesleği bir standarda kavuşmuş oluyor. 13 Ağustos'tan itibaren mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar, ikinci el araç alım satım mesleğini yapamayacak." ATSO ve Ford Bilaller'de gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayları tebrik eden Başkan Davut Çetin, sektörde faaliyet gösteren ve gösterecek olan firma ve çalışanlarını mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına zaman kaybetmeden başvurmaya davet etti. Çetin, firmaların detaylı bilgileri ATSO içinde faaliyet gösteren ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi'nden (ATSO MESEM) alabileceklerini de sözlerine ekledi.