Örtüaltı tarımda viral hastalıklar anlatıldı

FİNİKE Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıya; Finike İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, ziraat mühendisleri, üreticiler ve ilaç bayilerinin temsilcileri katıldı. BATEM'den ziraat mühendisleri Kübra Yıldız ile Serap Melike Sülü'nün konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, örtü altı yetiştiriciliğinde bakteriyel ve viral hastalıklar, belirtileri, korunma yöntemleri, görsel sunumlarla anlatıldı.Hastalıklı bitkilere karşı çiftçileri uyaran ziraat mühendisi Kübra Yıldız, virüslü bitkinin derhal imha edilmesi gerektiğini, tutulması halinde seranın kurtulma şansının olmadığını söyledi. Virüsün yurt dışından geldiğini ve tohumla taşınan virüsün çok tehlikeli olduğunu belirten Yıldız, devletin dışarıdan gelen tohumlardan numune alarak analiz yaptığını ancak gözden kaçma ihtimaline karşı üreticilerin de çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Virüsün bu yıl ilk kez görüldüğünü belirten Yıldız, "Temiz ve dikkatli yaparsanız ülkemizi bu virüsten koruyabiliriz. Fidelerinizi aldığınızda gözlemleyin ya da şüphelendiğiniz fideleri bize getirin analiz yapalım. Bakabiliyoruz. Yüzde yüz garanti veriyoruz. Kaçma ihtimali yok. Şüphelendiğinizde dikmeyin imha edin" dedi.Biyoteknik mücadele yapılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, “Bantlar, tuzaklar, feromonlar çok önemli. Bunlar viral hastalıkları büyük oranda engelliyor. Kültürel mücadeleyi çok iyi yapın. Seranızda yabancı ot mücadelesi çok önemli çünkü virüs hastalığı seranızda olmasa bile o yabancı otta konukçu olarak bir dahaki döneme sizi tehdit edebiliyor. Virüsler, tohum, fide ya da böceklerle taşınıyor" diye konuştuVirüslü bitkiye temas eden bombus arılarının, iş kıyafetlerinin, kesilerek kenarda bekletilen hastalıklı bitkilerin üreticiyi tehdit ettiğini belirten Yıldız, “Bu nedenle hijyeni önemsiyoruz. Enfekte olan bitkiye dokunduktan sonra sağlıklı bitkiye dokunmak o bitkinin de hastalanmasına neden olur. Bu durum hem sizi hem de etraftaki üreticileri tehdit eder. Virüslü bir serada bombus arısı varsa hastalıklı bitkiden aldığı virüsü başka bitkiye taşıyabilir. Bu konuda bir yanlış algı oluştu. Virüslü bombus diye bir şey yok" diye konuştu.BBATEM Bitki Sağlığı Bölümünden ziraat mühendisi Serap Melike Sülü de örtü altı yetiştiriciliğinde önemli bakteriyel hastalıklar hakkında bilgi aktardı.a