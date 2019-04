Ortaokul öğrencisinden üstgeçit kazalarını önleyen proje

TÜBİTAK tarafından 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması, 25-28 Mart tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yapıldı. Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Karaman ve Konya'dan öğrenciler 782 projeyle belirli kategorilerde yarıştı. Yarışmada, Antalya Konyaaltı Bahçeşehir Koleji 6. Sınıf öğrencisi Egemen Doğan Canpolat, 'Teknoloji ve Tasarım' kategorisinde 'Kara Yollarında Yüksek Araçları Önceden Tespit Eden Üst Geçit Kazalarını Önleyen Sistem'le bölge birincisi oldu.



AMAÇ, CAN VE MAL KAYIPLARINI ENGELLEMEK



Proje hakkında konuşan Egemen Doğan Canpolat, trafik kazalarının etkilerinin, hem bireysel hem toplumsal hem de ekonomik olması nedeniyle çok büyük bir problem olduğunu belirterek, geçici önemler yerine kalıcı ve köklü tedbirler alınmasına yönelik bu projeyi geliştirdiğini anlattı. Canpolat, “Okulla evim arası yaklaşık 15 dakika. Bir gün okul çıkışında eve giderken trafik yavaş yavaş akmaya başladı. Bir saatten fazla bir süre trafikte bekledik. Biraz ileride sağ tarafta bir kamyonun üst geçide çarpıp takıldığını gördüm. Gördüğüm görüntü çok ürkütücüydü. O andan sonra bu tür kazaların nasıl önlenebileceğini ve bu konuda neler yapılabileceğini düşünüp araştırmalar yaparak projemi tasarladım. Bu projede amaç karayolları üzerinde yapılan köprü ve tünellere çarparak kazaya sebep olan araçların sayısını, geliştireceğimiz erken uyarı sistemi sayesinde en aza indirgeyerek can ve mal kayıplarını engellemektir" diye konuştu.



SÜRÜCÜLERİ ERKENDEN UYARACAK



'Kara Yollarında Yüksek Araçları Önceden Tespit Eden Üste Geçit Kazalarını Önleyen Sistem' projesinde Arduino kart kullandığını ve C dilinde kod yazılarak erken uyarı sisteminin prototipinin tasarlandığını anlatan Canpolat, “Erken uyarı sistemini değerlendirdiğimizde, sensörler arasındaki etkileşimin mevcut donanım ve yazılımla gerçekleştirildiği görüldü. Sistemimiz içerisine kurulan devre elemanları ele alındığında 20 metre genişliğe kadar gerçek boyutta bir yolda da yeterli olmaktadır. Geliştirdiğimiz sistem, karayollarında hareket halinde olan yüksek araçların, üst geçitlere veya tünellere çarpma durumunu önceden fark edip, sürücüleri erkenden uyararak kazaların önüne geçebilecek kapasitede" dedi.



TÜRKİYE FİNALİNDE PROJESİNİ GELİŞTİRECEK



Sisteme uyarı ekranı ekleyerek daha işlevsel hale getirmeyi planladığını belirten, Egemen Doğan Canpolat, "Bu sistem devreye girdiği anda en yakın trafik görevlisine bildirim gönderilerek olaya daha hızlı müdahale sağlanacak. Türkiye finallerine bu yeni projeyle katılacağım" dedi.