Ormanın içindeki çöplükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KEMER'e bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yan tarafında bulunan çöplük alanda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Geçen mart ayında da yangın çıkan alandaki alevleri gören çöp fabrikası çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Çöp fabrikasına ait 3 iş makinesi de yangının büyümemesi için itfaiyenin isteği doğrultusunda çalışma yaptı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için 7 arazöz ve 3 iş makinesiyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yoğun dumanın oluştuğu yangın 1 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı.



