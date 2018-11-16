Orman yangınını gönüllü itfaiyeciler söndürdü

Kemer'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını, gönüllülerden oluşturulan itfaiye birimi tarafından söndürüldü.

Orman yangınını gönüllü itfaiyeciler söndürdü
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KEMER Çıralı tatil merkezi Kale mevkisinde henüz belirlenemeye bir nedenle ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Bölgede oturanların haber vermesi üzerine yangına Çıralı'da gönüllülerden oluşturulan itfaiye birimi müdahale etti. Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya'nın ekip başı olduğu 6 kişilik itfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürdü. Bir süre sonra olay yerine gelen Orman İşletme Şefliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de alanda soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.

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