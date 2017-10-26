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Organik Pazar Antalyalıları bekliyor

Kepez Park Orman’da her hafta sonlarında kendi yetiştirdikleri ürünleri tarladan tüketiciye sunan üreticilerin oluşturduğu organik pazar, Antalyalıları bekliyor

Organik Pazar Antalyalıları bekliyor

Kepez Park Orman’da her hafta sonlarında kendi yetiştirdikleri ürünleri tarladan tüketiciye sunan üreticilerin oluşturduğu organik pazar, Antalyalıları bekliyor

26 Ekim 2017 Perşembe 13:37
Organik Pazar Antalyalıları bekliyor
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KEPEZ Park Orman bünyesinde açılan organik pazar, Antalyalıları bekliyor. Kepez Park Orman’ın güneyindeki otopark yanında bulunan alanda her hafta sonlarında kurulan pazarda, Kepezli çiftçiler ile bahçesi olanların yetiştirdiği ürünler satışa sunuluyor.

Daha birçok yenilik olacak

Üreticilerin aracısız olarak ürünlerini doğrudan tüketiciye sunmasını sağlayan pazar yerinin geçtiğimiz günlerde açılışını yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Köylülerimizin kendi üretimlerini hemşerilerimize doğrudan satabilmeleri için vatandaşlarımıza bu hizmeti sunduk” dedi. Hem Antalyalıların hem de Antalya’ya ziyarete gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ziyaret ettiği Kepez Park Orman’a pek çok yenilikler getirdiklerini de belirten Başkan Tütüncü, hizmet yolculuğunda Kepezlilere daha birçok yenilikleri sunacaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaORGANİK PAZARKepez Park Orman
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